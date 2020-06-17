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Происшествия

12:51

ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

происшествия

Фото: ФСБ

ФСБ задержала двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова 1972 года рождения и Русланбека Арсланова 1969 года рождения, сообщает РИА Новости.

Оба доставлены в органы предварительного следствия. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Также решается вопрос об избрании меры пресечения, говорится в сообщении.

С 1999 года приговорены к срокам до 19 лет тюрьмы более 80 участников нападения. Уголовное преследование против семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находится 28 человек.

В результате вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе – сентябре 1999 года погибли более 280, ранения получили свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.

Ранее участника банды Басаева и Хаттаба Шамиля Казбулатова признали виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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