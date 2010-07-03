Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии

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Члена банды Басаева и Хаттаба Шамиля Казбулатова признали виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году. Суд приговорил его к 16 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает сайт СК РФ.

Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Казбулатов в составе банды напал на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ.

Нападение произошло в горах рядом с селом Улус-Керт Шатойского района Чечни. Погибли 84 военнослужащих, еще четверо были тяжело ранены.

В декабре 2018 года Казбулатова арестовали на два месяца. За несколько дней до этого его поймали в Ставропольском крае.