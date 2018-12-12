Подозреваемый в нападении на ВДВ член банды Басаева арестован

Суд в Ессентуках арестовал на два месяца члена банды Басаева Шамиля Казбулатова, подозреваемого в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщает РИА Новости.

Казбулатов, задержанный в Ставропольском крае 11 декабря, останется под стражей до 11 февраля. Ему вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.

Нападение на военнослужащих шестой парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Бандой руководили Шамиль Басаев и Хаттаб. В ходе нападения погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести.

В конце ноября Следственный комитет задержал двоих участников нападения – Нажмудина Дудиева 1975 года рождения и Ибрагима Донашева 1977 года рождения.