Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин прилетел в Дагестан. В эти дни в регионе отмечают годовщину событий 20-летней давности – вторжение банд террористов со стороны Чечни и их разгром.

Из Махачкалы президент отправился в Ботлих, где возложил венок к памятнику и пообщался с участниками народного ополчения.

На сайте Кремля говорится, что позднее днем 12 сентября в Сочи Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с рабочим визитом.

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. Подразделения незаконных формирований общей численностью, по данным разных источников, от 400 до 1,5–2 тысяч бойцов, беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько селений. По информации ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. Эти события считаются началом Второй чеченской войны.

