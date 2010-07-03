Суд вынес приговор участнику банды Басаева и Хаттаба

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Члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Ризвана Муласанова приговорили к 13 годам колонии. Суд доказал его участие в мятеже в Дагестане в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Муласанов признан виновным по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Суд установил, что в сентябре 1999 года Муласанов в составе банды принимал участие в вооруженном мятеже на территории Новолакского района Дагестана. Он совершил вооруженное нападение на российских военнослужащих, в результате которого один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Ранее участника банды Басаева и Хаттаба Шамиля Казбулатова признали виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году. Суд приговорил его к 16 годам исправительной колонии строгого режима.

До этого жителя Чечни Руслана Исламова приговорили к 11 годам колонии общего режима за участие в банде Шамиля Басаева и нападение на город Буденновск в 1995 году.