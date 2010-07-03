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17:02

Член банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

суды

17:02

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Фото: depositphotos/AndreyPopov

Приговор Руслану Исламову, участвовавшему в захвате заложников при нападении на Буденновск в 1995 году, огласят 9 апреля в Северо-Кавказском окружном военном суде. Фигурант дела признал вину.

"Оглашение приговора в отношении Исламова 1972 года рождения, проживающего в Чечне, состоится 9 апреля в 14.00 по московскому времени", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Алену Катькало.

Теракт в Буденновске считается одним из крупнейших в истории постсоветской России. Боевики напали на Буденновск в Ставропольском крае 14 июня 1995 года, после чего захватили больницу и взяли в заложники более 1500 человек. В результате теракта погибли 129 человек, еще 415 пострадали.

Как установило следствие, Исламов вступил в банду в июне 1995 года, покинул организацию 10 июля 2006 года после уничтожения Шамиля Басаева. Непосредственно Исламов во время нападения охранял захваченных заложников. Подозреваемого задержали в 2017 году. Исламов признал свою вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

За нападение на Буденновск ранее к различным срокам заключения приговорили 31 человека. Еще 18 участников нападения скончались или были убиты в ходе спецопераций.

суды

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