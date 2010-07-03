Члена банды Басаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Фото: ФСБ РФ

Житель Чечни Руслан Исламов приговорен к 11 годам колонии общего режима за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году. Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает РИА Новости.

Исламов обвинялся по трем статьям УК РСФСР, а также двум статьям УК РФ, среди которых "Террористический акт". Подсудимый свою вину признал, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а дело слушалось в особом порядке.

Суд установил, что Исламов в июне 1995 года в Чечне вступил в банду Басаева. В том же месяце в составе банды из 160 человек напал на Буденновск, где охранял захваченных заложников.

Во время нападения террористы убили 129 и ранили 317 человек. В результате переговоров большую часть заложников освободили, а боевикам дали уйти в Чечню.

Исламов вышел из банды 10 июля 2006 года после уничтожения Басаева. Он был задержан 13 июля 2017 года.