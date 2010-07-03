Все цыгане уехали из Чемодановки

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Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали. Все цыгане также покинули соседнее с Чемодановкой село Лопатки, сообщил глава Чемодановского сельсовета, объединяющего оба села, Сергей Фадеев.

"Желающие выехать выехали в добровольном порядке. Так как корни наших цыган в Волгоградской и Астраханской областях, то, по моим предположениям, многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять", – сказал Фадеев РИА Новости.

Также о том, что цыгане добровольно покинули села, сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина. Она отметила, что в селе Лопатки оставлены около 90 домов, еще около 40 – в Чемодановке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Пензенской области.

Драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер. Всего в драке, по информации МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. По данным регионального главка МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.

В полицию доставили почти 200 человек, 15 уже задержали. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц. На данный момент установлены все участники конфликта.

Вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.