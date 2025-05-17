17 мая, 08:44Происшествия
В Рыльском районе специалисты восстановили электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию
Фото: ТАСС/Александр Река
В Рыльском районе Курской области специалисты восстановили электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он уточнил, что после атаки вражеского БПЛА без электроснабжения остались 78 населенных пунктов, включая поселки Коренево и Глушково.
До этого глава Курской области сообщал, что вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате травмы получили двое подростков, а в городе отключили свет.
Ранее сообщалось, что 11 мая ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Ранены три местных жителя. Кроме того, из-за удара были повреждены жилые дома и разрушена гостиница.
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