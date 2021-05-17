Число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле превысило 200 человек

Среди пострадавших при обрушении трибуны в Израиле россиян нет

Свыше 200 человек попали в больницы после обрушения трибуны синагоги в иерусалимском пригороде Гиват-Зеэве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По последним данным, всего ранены 219 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии, остальные – в состоянии от среднего до легкого.

Трибуна в городе Гиват-Зееве обрушилась накануне. К месту происшествия направили два вертолета. Всего в синагоге находились около 600 человек. По предварительной версии, верхние трибуны не выдержали нагрузку.

В результате ЧП погибли два человека: одному 40 лет, второму – 12.

В российском посольстве отметили, что граждан России среди пострадавших нет.

Ранее все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль. Решения было принято из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

Авиакомпании из ОАЭ приостановили полеты в Израиль одними из последних.