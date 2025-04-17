Средства ПВО сбили 5 БПЛА во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5 вражеских беспилотников во Владимирской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Дроны были перехвачены над Ковровским районом. Попытка атаки не повлекла за собой повреждений и разрушений, уточнил Авдеев, добавив, что и раненых среди жителей нет.

В настоящее время на месте работают специальные службы, отметил губернатор, призвав горожан не публиковать в Сети подробности, в том числе о местонахождении сбитых БПЛА, поскольку эта информация ценна для противника.

За минувшую ночь над 6 регионами страны был уничтожен 71 украинский беспилотник. В том числе 49 дронов ликвидировали над Курской областью, по 7 дронов – над территориями Орловской и Рязанской областей, 4 – над территорией Брянской области и 1 – над Тульской.

В Брянской области в результате атак украинских беспилотников сгорели 18 жилых домов и 2 хозяйственные постройки. Под удар попали населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. Также были повреждены школа и социально-культурный центр.

