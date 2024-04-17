Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 20 см

Фото: МЧС России

К 06:00 по местному времени (к 04:00 по московскому) уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 20 сантиметров и достиг 850 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

К 15 апреля уровень воды в реке достигал 631 сантиметра, к 16 апреля – 742 сантиметров. В ночь на 17 апреля уровень воды составил 830 сантиметров.

Согласно данным уральского Гидрометцентра, вода продолжит подниматься в реке до 18 апреля.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

В зоне подтопления в Курганской области, согласно данным МЧС РФ, могут оказаться 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Паводок может коснуться 18 718 человек.

