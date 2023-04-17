ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях", – отметил он.

Глава области уточнил, что оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле села Новостроевка-Вторая. По его словам, 12 апреля под обстрел ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований. Он уточнил, что все обошлось легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался.

До этого беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.

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