Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах в Белгороде

Фото: телеграм-канал Baza

В Белгороде и Белгородской произошли два пожара на гражданских объектах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате обоих возгораний никто не пострадал. В данный момент на месте работают все оперативные службы, идет ликвидация пожара, добавил Гладков.

О причинах возгорания пока не сообщается.

По информации телеграм-канала Baza, пожар произошел на местной электроподстанции. Некоторые жители Белгорода в соцсетях сообщили об отключении света в доме.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о серии взрывов, которые прозвучали в Запорожье.

По словам Рогова, они случились в разных районах города, однако наиболее громко их было слышно в Заводском, Космическом и Шевченковском.

До этого стало известно, что городская больница и двое яслей-садов получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь.

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

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