ВСУ обстреляли больницу и ясли-сады в Донецке в пасхальную ночь

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Городская больница и двое яслей-садов получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка в пасхальную ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под удар попали городская больница № 4 по улице Челюскинцев, ясли-сад № 13 по улице Челюскинцев, а также ясли-сад № 294 по улице 50 лет СССР.

Между тем стало известно, что бойцы украинской стороны атаковали Куйбышевский район Донецка. В СЦКК рассказали, что ВСУ обстреляли населенный пункт Тоненькое. По данным представительства, украинская армия выпустила три снаряда калибром 155 миллиметров.

За минувшую ночь ВСУ несколько раз атаковали город. Под обстрел попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об одном погибшем и шестерых пострадавших после атаки ВСУ в районе Спасо-Преображенского Кафедрального собора в Донецке. По его словам, один из снарядов украинских вооруженных сил попал в местный детский сад, в результате чего там начался пожар.

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