Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО этой ночью отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Согласно данным оперативных служб, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 16 марта силы ПВО сбили 29 украинских дронов над Курской и Орловской областями. Неразорвавшуюся часть БПЛА обнаружили на территории завода "Вагонмаш" в Курской области. Территорию сразу оцепили специалисты, а на место направили расчеты взрывотехников Росгвардии.

Позже российские силы уничтожили еще шесть украинских беспилотников над тремя регионами страны. Три дрона были сбиты над Волгоградской областью, два – над Ростовской, еще один – над Тульской областью.