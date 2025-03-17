ПВО уничтожила шесть беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя регионами России вечером 16 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона были сбиты над Волгоградской областью, два – над Ростовской, еще один – над Тульской областью. Вражеские БПЛА были уничтожены в период с 20:25 по 22:20 по московскому времени.

Немногим ранее российские силы ПВО сбили еще 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя областями РФ: 27 воздушных целей ликвидировали в воздушном пространстве Курского региона, а оставшиеся два – над территорией Орловской области.

Неразорвавшуюся часть дрона ВСУ обнаружили на территории завода "Вагонмаш" в Курской области. Территорию уже оцепили специалисты, а на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших в результате инцидента нет.