Мужчина погиб при пожаре в квартире дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире жилого дома на улице Салтыковской в Москве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Ночью в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Салтыковской произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1966 года рождения", – указано в сообщении.

Точная причина возгорания будет определяться с помощью пожарно-технической экспертизы. Установление обстоятельств произошедшего контролирует Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. По информации МЧС России, огонь охватил около 100 квадратных метров. Специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего.

До этого пожар произошел в частном доме в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек. Позже стало известно, что двое из них скончались.