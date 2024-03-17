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17 марта, 05:19

Происшествия

ПВО отразила атаку БПЛА на подлете к Каменску Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО успешно отразили атаку украинского БПЛА на подлете к Каменску в Ростовской области. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску", – написал он.

По словам губернатора, последствия на земле уточняются.

Немногим ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Губернатор Владислав Шапша проинформировал, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Этой же ночью силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области.

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