Военный корреспондент "Звезды" ранен при атаке БПЛА на горловском направлении

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Журналист телеканала "Звезда" Даниил Пионтковский ранен в ногу в ходе украинского обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала.

Уточняется, что удар был нанесен Вооруженными силами Украины из РСЗО HIMARS. В результате обстрела пострадал военкор Пионтковский и его коллега из съемочной группы Максим Магро. Сейчас угрозы жизни журналистов нет.

"По последним данным, четыре человека погибли, среди них один ребенок, еще шестеро пострадали", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал на гражданский автомобиль в Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два человека. Еще один получил травмы. Приходько призвал жителей города быть предельно осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных.

До этого мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке.