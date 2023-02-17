ПВО Севастополя сбили беспилотник у Балаклавской ТЭС

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об попытке атаки украинского беспилотника на Балаклавскую теплоэлектростанцию. Летательный аппарат был сбит, заявил он в своем телеграм-канале.

"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", – указал Развожаев.

По словам губернатора, повреждений на предприятии нет. Электростанция продолжает работать в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты над морем в районе Севастополя.

10 февраля стало известно, что в городе федерального значения продлен высокий уровень террористической опасности. Такой режим введен на неопределенный срок.



Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!