09:28Происшествия
ПВО Севастополя сбили беспилотник у Балаклавской ТЭС
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об попытке атаки украинского беспилотника на Балаклавскую теплоэлектростанцию. Летательный аппарат был сбит, заявил он в своем телеграм-канале.
"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", – указал Развожаев.
По словам губернатора, повреждений на предприятии нет. Электростанция продолжает работать в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты над морем в районе Севастополя.
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