Российские силы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", – написал он.

По словам Богомаза, на месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы.

Ранее ВС РФ сбили в Брянской области 10 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в результате атаки ВСУ и работы российских систем ПВО никто не пострадал. Разрушений также не было допущено.



Девять беспилотников сбили в Брянской области

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