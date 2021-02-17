Движение на шоссе Энтузиастов в сторону области затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение автотранспорта на шоссе Энтузиастов в сторону области затруднено из-за ДТП, как сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На шоссе Энтузиастов, 74/2, строение 1 столкнулись 4 автомобиля в сторону области. (...) Движение затруднено на 1,9 километра", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, свободным остается левый ряд движения. Информация о пострадавших уточняется.

Утром среды, 17 февраля, автомобиль столкнулся с автобусной остановкой на улице Дыбенко. В результате ДТП пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.