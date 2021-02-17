Пострадавшего в ДТП на улице Дыбенко госпитализировали

Пешехода, который пострадал в ДТП на улице Дыбенко, госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" и подозрением на перелом ребер был госпитализирован пострадавший пешеход на тротуаре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства аварии.