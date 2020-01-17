Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Москвы

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями на западе Москвы

Автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на западе Москвы. ДТП произошло на улице Большой Очаковской.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, всего в аварии приняли участие четыре автомобиля. Пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о похожей аварии в Санкт-Петербурге. Местный автобус столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадали 7 человек. Как сообщили в правоохранительных органах, легковой автомобиль врезался в пассажирский транспорт сзади.

В Москве в пятницу, 17 января, также произошло ДТП с участием мусоровоза и инкассаторской машины. В экстренных службах столицы сообщили, что авария произошла на Варшавском шоссе в Нагорном районе. Пострадавших в столкновении не было.

