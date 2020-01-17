Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с иномаркой, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

"В 14:55 на Пулковском шоссе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель иномарки, его пассажир и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения", – рассказали представители ГИБДД РФ.

Сообщается, что автобус следовал по маршруту из Купчина в торговый центр "Лето". В нем находились десять пассажиров.

Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о ДТП с участием грузовика Iveco и легкового автомобиля Ford в городском округе Подольск. В результате аварии погибло два человека. А в Нагорном районе столицы произошло столкновение мусоровоза и машины инкассаторов.