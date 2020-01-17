Движение на трассе М4 в Адыгее полностью восстановлено после ДТП

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Движение транспорта на трассе М4 "Дон" в Адыгее полностью восстановлено после аварии, сообщает РИА Новости.

В "Автодоре" уточнили, что в 13:30 для движения открыли правую полосу, в это время шли работы по ликвидации последствий ДТП на левой полосе. В 14:40 движение полностью восстановили.

Утром сообщалось, что на федеральной трассе М4 "Дон" в Адыгее столкнулись 20 легковых автомобилей. В результате массовой аварии различные травмы получили пять человек. Один из пострадавших позднее скончался. По предварительным данным, причиной ДТП стал туман и гололед.

Накануне в Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Карсун – Ростислаевка Карсунского района. Всего в автобусе находились 19 человек. За медицинской помощью после аварии обратились 13 пассажиров.

