Автомобиль сбил двух человек в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил двух человек, в том числе ребенка, на нерегулируемом переходе в Южном Бутове, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем в пятницу, 17 января, на Южнобутовской улице в районе дома 6.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 2 на улице Академика Челомея. В результате наезда пострадала женщина.