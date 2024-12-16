В МВД заявили о хищении экс-замглавы департамента Минобороны 600 млн руб

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Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей. Об этом рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко.

"Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России", – приводит его слова ТАСС.

Курносенко добавил, что в хищении принимали участие также ряд руководителей коммерческих организаций.

Ранее суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, объявленного в международный розыск. Также суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. В СК подчеркивали, что в 2021 году фигуранты во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.