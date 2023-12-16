Средства РЭБ сбили украинский беспилотник в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы сбили украинский дрон в Запорожской области. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных службы.

"В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. Повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано", – уточнил собеседник агентства.

Ранее авиация Военно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Вражеское воздушное судно уничтожили в районе города Орехов.

До этого украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в селе Крупец было зафиксировано три прилета, в результате которых в восьми домах были повреждены заборы, окна и крыши.

Кроме того, удар пришелся в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там была повреждена компрессорная станция, а в Железногорском районе – линия электропередачи.



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