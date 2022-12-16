Архитектор лопнувшего аквариума в Берлине заявил, что ему жаль рыб

Фото: ТАСС/AP Photo/Christoph Soeder

Архитектор лопнувшего аквариума в Берлине Сергей Чобан рассказал, что ему жаль рыб, которые выплеснулись на пол отеля Dom Aquaree, сообщает "Газета.ру".

"Откуда я знаю, что могло быть? Конечно, дико жаль рыб, это понятно", – сказал архитектор.

По словам Чобана, отель Dom Aquaree находится в эксплуатации уже 20 лет. Архитектору трудно предположить причину, по которой могло произойти разрушение цилиндрического аквариума.

Видео: телеграм-канал Baza

Видео: телеграм-канал Baza

Ранее сообщалось , что в результате разрушения аквариума в отеле Dom Aquaree в центре Берлина выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Местных жителей попросили объезжать территорию. Кроме этого, в инциденте пострадали минимум два человека, их доставили в медучреждение. Пока неизвестно, являются ли они гостями или сотрудниками отеля. На месте происшествия продолжают работать около 100 сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные и полицейские.

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