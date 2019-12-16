Эвакуацию провели в десяти судах Москвы из-за угрозы взрыва

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В десяти районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Людей вывели из зданий Дорогомиловского, Коптевского, Хамовнического, Хорошевского, Чертановского и Никулинского, Щербинского, Савеловского, Кунцевского и Кузьминского районных судов Москвы. Правоохранительные органы проводят проверку всех этих сообщений.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

В пятницу, 13 декабря, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех столичных торговых центрах: "Принц Плазе", ЦУМе и "Европейском". На место выехали экстренные службы, здания проверили саперы, но ничего не обнаружили.

