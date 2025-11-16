Бюро расследований Индии задержало одного из организаторов взрыва в Нью-Дели

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Национальное бюро расследований Индии (NIA) задержало одного из организаторов взрыва в Нью-Дели, сообщает Hindustan Times.

Задержанный по имени Амир Рашид Али жил в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Автомобиль Hyundai i20, который был использован при теракте, был зарегистрирован на него. По информации NIA, Али прибыл в Нью-Дели для того, чтобы организовать приобретение данного автомобиля.

Его арест считается крупным успехом, поскольку это подтверждает наличие скоординированного заговора при подготовке теракта. Кроме того, были задержаны еще три человека, включая двух сотрудников университета в штате Харьяна.

В настоящий момент бюро расследований продолжает анализ информации, собранной на месте взрыва, чтобы выявить полный состав преступной группы и обстоятельства подготовки атаки. В столице Индии, а также в соседних штатах, действуют усиленные меры безопасности.

Взрыв произошел вечером 10 ноября, инцидент произошел возле входа на станции метро. Загорелись и оказались повреждены около 4 автомобилей, не менее 24 человек получили ранение, 12 человек – погибли.

