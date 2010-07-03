Самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области

Частный самолет NZ-4 совершил аварийную посадку во Всеволожском районе Ленинградской области.

"Частный самолет совершил жесткую посадку под Мяглово во Всеволожском районе. Обращение к нам поступило около 13:30. Выезжали пожарные подразделения", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Обстоятельства ЧП выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

4 ноября также самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москвы в Душанбе, вынужденно приземлился в Ташкенте. Причина стала гроза в аэропорту назначения.