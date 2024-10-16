Состояние спасенного в Охотском море мужчины оценивается как удовлетворительное

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Спасенному после двух месяцев в Охотском море Михаилу Пичугину полностью оказана медицинская помощь, его состояние удовлетворительное, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда правительства Магаданской области Татьяну Савченко.

"Если родные пожелают, мы им дадим знать, что они могут сюда приехать", – указала она.

С Пичугиным уже поработал психолог. Если мужчина по своему выздоровлению пожелает улететь, то правительство области ему поможет, уточнила Савченко.

Два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, 9 августа отправились на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области.

Еды и воды у них было с собой лишь на 2 недели. По предварительной версии, мотор катамарана заглох, из-за чего он стал неуправляем. После этого связь с ними оборвалась.

Найти судно удалось лишь 14 октября около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. После двухмесячного плавания выжил лишь один человек, тела двух погибших также находились на борту. По словам мужчины, все это время он питался дождевой водой, горохом, крупой и сублимированной лапшой.

