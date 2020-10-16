В Москве женщина проглотила сверток с наркотиком во время задержания

11:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В Москве при задержании 30-летняя женщина, которую подозревали в сбыте наркотиков, проглотила сверток с неизвестным веществом и умерла. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, инцидент произошел на улице Дорогобужской.
"В ходе поимки девушка проглотила имевшийся при ней сверток с неизвестным веществом, предположительно, наркотиком или психотропным веществом. После этого девушке резко стало плохо, она потеряла сознание", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что оперативники вызвали девушке скорую помощь, но приехавшие медики констатировали смерть. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В районе деревни Столбово для проверки документов был остановлен автомобиль такси. Сотрудники ДПС обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, и вызвали следственно-оперативную группу. Пассажир попытался скрыться, но был задержан.
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