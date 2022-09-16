Дело возбудили против мужчины, напавшего на инспектора "Московского паркинга"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный отдел по Басманному району Москвы возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на контролера-ревизора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Инцидент произошел утром 14 сентября. Мужчина толкнул сотрудницу с целью избежать ответственности за правонарушение, которое было выявлено ей при исполнении должностных обязанностей. После этого он выхватил у нее служебный планшет и выбросил его в сторону зеленых насаждений.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

"В ближайшее время мужчина будет доставлен в подразделение столичного СК для допроса", – добавили в ведомстве.

Ранее на западе Москвы водитель Range Rover напал на контролера паркинга за то, что он снял бумагу с госномера автомобиля. Мужчине грозило до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.