Два человека пострадали в результате хлопка в квартире в Магнитогорске

08:32
Фото: vk.com/Черное&Белое Магнитогорск
Двое мужчин пострадали в результате хлопка, который произошел в квартире в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на улице Жукова, на 5 этаже в ночь с 15 на 16 сентября.
Пострадавших госпитализировали с травмами, уточнили в ведомстве.
"На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Жильцы соседних квартир не пострадали", – сообщили в ГУ МВД по региону.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, хлопок мог произойти из-за взрыва светошумовой гранаты.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоквартирном деревянном жилом доме в Новосибирске. Хлопок в газовом котле прогремел в квартире на первом этаже.
В результате инцидента никто не пострадал. До приезда спасателей 23 человека, в том числе семеро детей, эвакуировались из дома самостоятельно.
Кроме того, в результате взрыва газового баллона в садово-огородническом некоммерческом товариществе в ТиНАО пострадали три человека. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел В СНТ "Карачаровец" в поселении Московский. Уточнялось, что на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города.
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