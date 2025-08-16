ТАСС: исполнители теракта в "Крокусе" хотели перебраться в Афганистан через Украину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" после преступления планировали перебраться в Афганистан через Украину и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно показаниям одного из террористов Мухаммадсобира Файзова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), за совершение теракта им обещали заплатить 1 миллион рублей.

Деньги они должны были получить после преступления, а скрыться они планировали через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится группировка "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Напавшие открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт, и подожгли здание. В результате ЧП погибли 149 человек, 1 пропал без вести. 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Некоторые фигуранты прибыли в страну из-за границы.

4 августа стало известно, что военный суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта. Они будут находиться под стражей до 7 января 2026 года. Кроме того, трое из четырех исполнителей признали вину, один признал ее частично.