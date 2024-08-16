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16 августа, 07:16

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ночью пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма.

По данным местных властей, в результате воздушной атаки украинских войск в Севастополе никакие гражданские объекты не пострадали.

Ранее четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Раненых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями отвезли в областную клиническую больницу.

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