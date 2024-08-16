16 августа, 07:16Происшествия
Силы ПВО уничтожили ночью пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма.
По данным местных властей, в результате воздушной атаки украинских войск в Севастополе никакие гражданские объекты не пострадали.
Ранее четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Раненых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих пострадавших с различными осколочными ранениями отвезли в областную клиническую больницу.