Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отразили атаку украинских войск в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Предварительно, над акваторией моря были уничтожены три беспилотника противника. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Среди пострадавших – два фельдшера скорой помощи. У женщины – закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины – минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины.

Еще четверо человек оказались ранены после атаки ВСУ на село Дунайка в Грайворонском округе. Троих пострадавших направили в городскую больницу Белгорода. У них выявили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.