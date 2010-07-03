Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц

Фото: Агентство "Москва"

Самолет рейсом из Москвы в Уфу вернулся в аэропорт Внуково из попадания борта в стаю птиц при взлете, сообщает Агентство "Москва". Самолет принадлежит авиакомпании UTair.

Ранее была информация о том, что лайнер вернулся в аэропорт из-за того, что птицы попали в двигатель.

Утром сообщалось, что рейс авиакомпании "Победа" из Минеральных Вод в Москву задержали более чем на 2,5 часа из-за подозрения на попадание птицы в правый двигатель.

Накануне Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели самолета.

На борту в тот момент находились 226 пассажиров. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.