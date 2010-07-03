Рейс из Минеральных Вод в Москву задержан из-за подозрения на попадание птицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс авиакомпании "Победа" из Минеральных Вод в Москву задержали более чем на 2,5 часа, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе лоукостера пояснили, что самолет не может взлететь из-за подозрения на попадание птицы в правый двигатель.

Сейчас специалисты осматривают лайнер на предмет повреждения.

Накануне Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели самолета.

На борту в тот момент находились 226 пассажиров. По последним данным Минздрава РФ, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

