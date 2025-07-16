Пострадавшие в ДТП с электробусами получат страховые выплаты

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Пострадавшие в ДТП с участием электробусов в столице, получат страховые выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Пострадавшие пассажиры автобусов, попавших в ДТП в Москве, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", – заявил президент НССО Евгений Уфимцев.

За получением выплаты пассажиры должны обратиться в страховую компанию, предоставив документ, удостоверяющий личность, документ об инциденте, оформленный перевозчиком, реквизиты банковского счета, а также документы из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Отмечается, что размер выплат зависит от вида и тяжести полученной травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата будет суммироваться в пределах 2 миллионов рублей.

Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице в Москве во вторник, 15 июля. По предварительной информации, после столкновения один из них выехал на тротуар, где врезался в мачту освещения.

Всего в ДТП пострадали 14 человек. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы. Еще три человека и один ребенок от госпитализации отказались.

