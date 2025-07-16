Правоохранители оцепили улицу Правды из-за подозрительной "Газели"

Видео: Москва 24

Часть улицы Правды возле Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена и перекрыта для движения, правоохранители осматривают подозрительную "Газель". Об этом сообщают очевидцы.

К проверке подключились кинологи, также на улицу Правды прибыли саперы. По предварительным данным, внутри автомобиля находятся несколько коробок и огромный черный ящик.

Ранее в столице проверяли автомобиль, припаркованный рядом с жилым домом на улице Леси Украинки. Туда приезжал сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования. Причиной проверки стал предмет, похожий на бомбу.

После этого похожий инцидент произошел на Молодогвардейской улице Москвы – там под днищем другого припаркованного автомобиля нашли подозрительный предмет. Тогда место происшествия также оцепили в целях безопасности.

