16 июля, 13:54Происшествия
Правоохранители оцепили улицу Правды из-за подозрительной "Газели"
К проверке подключились кинологи, также на улицу Правды прибыли саперы. По предварительным данным, внутри автомобиля находятся несколько коробок и огромный черный ящик.
Ранее в столице проверяли автомобиль, припаркованный рядом с жилым домом на улице Леси Украинки. Туда приезжал сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования. Причиной проверки стал предмет, похожий на бомбу.
После этого похожий инцидент произошел на Молодогвардейской улице Москвы – там под днищем другого припаркованного автомобиля нашли подозрительный предмет. Тогда место происшествия также оцепили в целях безопасности.