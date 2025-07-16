Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 13:54

Происшествия

Правоохранители оцепили улицу Правды из-за подозрительной "Газели"

Видео: Москва 24

Часть улицы Правды возле Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена и перекрыта для движения, правоохранители осматривают подозрительную "Газель". Об этом сообщают очевидцы.

К проверке подключились кинологи, также на улицу Правды прибыли саперы. По предварительным данным, внутри автомобиля находятся несколько коробок и огромный черный ящик.

Ранее в столице проверяли автомобиль, припаркованный рядом с жилым домом на улице Леси Украинки. Туда приезжал сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования. Причиной проверки стал предмет, похожий на бомбу.

После этого похожий инцидент произошел на Молодогвардейской улице Москвы – там под днищем другого припаркованного автомобиля нашли подозрительный предмет. Тогда место происшествия также оцепили в целях безопасности.

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика