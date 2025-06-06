ТАСС: силовики в Москве проверяют припаркованную машину из-за предмета под ней

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В Москве силовики проверяют автомобиль марки Geely Coolray, припаркованный рядом с домом на улице Леси Украинки. Причиной проверки стал похожий на бомбу предмет, находящийся под машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации агентства, в данный момент место, где находится автомобиль, оцеплено. Туда прибыл сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования, уточнил собеседник агентства.

Ранее российские спецслужбы предотвратили сразу несколько терактов, которые злоумышленники планировали реализовать с помощью рассылки по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы собирались осуществить диверсию против военнослужащих, являющихся участниками спецоперации, а также госслужащих, которые помогают военным подразделениям в зоне СВО.

Во время досмотра в аэропорту Челябинска в пяти посылках были найдены самодельные взрывные устройства (СВУ), которые были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Их обезвредили приехавшие на место происшествия взрывотехники ФСБ РФ.