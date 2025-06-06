ТАСС: силовики в Москве проверяют припаркованную машину из-за предмета под ней

06 июня, 11:51Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
В Москве силовики проверяют автомобиль марки Geely Coolray, припаркованный рядом с домом на улице Леси Украинки. Причиной проверки стал похожий на бомбу предмет, находящийся под машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По информации агентства, в данный момент место, где находится автомобиль, оцеплено. Туда прибыл сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования, уточнил собеседник агентства.
Ранее российские спецслужбы предотвратили сразу несколько терактов, которые злоумышленники планировали реализовать с помощью рассылки по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами.
По данным ФСБ, украинские спецслужбы собирались осуществить диверсию против военнослужащих, являющихся участниками спецоперации, а также госслужащих, которые помогают военным подразделениям в зоне СВО.
Во время досмотра в аэропорту Челябинска в пяти посылках были найдены самодельные взрывные устройства (СВУ), которые были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Их обезвредили приехавшие на место происшествия взрывотехники ФСБ РФ.
ФСБ пресекла рассылку бомб участникам СВО и госслужащим