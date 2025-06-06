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06 июня, 14:14

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ТАСС: подозрительный предмет найден еще под одной машиной в Москве

Подозрительный предмет найден еще под одной машиной в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

На Молодогвардейской улице Москвы под днищем припаркованного автомобиля был найден подозрительный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, место оцепили в целях безопасности. Сейчас там работают специалисты силовых ведомств и кинологи.

Немногим ранее в Москве начали проверку машины Geely Coolray рядом с домом на улице Леси Украинки. Причиной стал также похожий на бомбу предмет.

Как писали СМИ, на место прибыл сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования.

До этого российские спецслужбы предотвратили сразу несколько терактов, которые злоумышленники планировали реализовать с помощью рассылки по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами.

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