Бастрыкин поручил возбудить дело после столкновения электробусов в Москве

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием электробусов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждение дела и предоставление доклада возложено на исполняющего обязанности руководителя столичного главка СК Виталия Саксина. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.

Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице 15 июля. Предварительно, после аварии один из них выехал на тротуар и врезался в мачту освещения.

По данным столичного Депздрава, пострадали 14 человек. В медучреждения были доставлены 9 взрослых и 1 ребенок. Еще 4 человека от госпитализации отказались. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.