16 июля, 04:57Происшествия
Система ПВО сбила за ночь девять беспилотников в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили за ночь атаку девяти украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все дроны были уничтожены. В результате атак никто не пострадал, последствия на земле уточняются.
Дежурные силы ПВО этой ночью также уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Предварительно, в результате атаки разрушений и пострадавших не выявлено.
Кроме того, режим ракетной опасности объявляли на всей территории Белгородской области. Местных жителей призывали спуститься в подвал. Через некоторое время власти региона отменили тревогу.
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