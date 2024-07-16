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16 июля, 04:57

Происшествия

Система ПВО сбила за ночь девять беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили за ночь атаку девяти украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все дроны были уничтожены. В результате атак никто не пострадал, последствия на земле уточняются.

Дежурные силы ПВО этой ночью также уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Предварительно, в результате атаки разрушений и пострадавших не выявлено.

Кроме того, режим ракетной опасности объявляли на всей территории Белгородской области. Местных жителей призывали спуститься в подвал. Через некоторое время власти региона отменили тревогу.

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