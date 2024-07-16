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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Предварительно, в результате атаки разрушений и пострадавших не выявлено.
"Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", – добавил Гусев.
Украинский беспилотник ранее ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области.
В результате произошедшего в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар, его уже тушат сотрудники МЧС. При этом никто из работников завода не пострадал.
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