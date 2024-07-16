Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки разрушений и пострадавших не выявлено.

"Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", – добавил Гусев.

Украинский беспилотник ранее ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области.

В результате произошедшего в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар, его уже тушат сотрудники МЧС. При этом никто из работников завода не пострадал.